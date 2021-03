Il caso Aldo Moro: il ricordo di una strage che a quanto pare si finge di ricordare per meglio dimenticare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno speciale sulla strage di via Fani, 43 anni fa ieri. Seguo il caso Moro da 30 anni. Arriva il Presidente, deposita la corona, un minuto di silenzio e se ne va. Da quanto via Fani è liturgia, ricorrenza immutabile, oblio provvidenziale? Da quanto è fingere di ricordare per meglio dimenticare? Eppure questa strada della Balduina, divenuta un modo di dire, fu teatro di un trauma che 43 anni ieri dirottava la storia dell’Italia democratica; qui le Brigate Rosse raggiunsero il culmine della loro efficacia e insieme cominciarono a morire, per mancanza di prospettive o forse per raggiungimento dello scopo: non servivano più, lo Stato, che ne aveva profittato fino a Moro, adesso reagiva affidandosi al generale Dalla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno speciale sulladi via Fani, 43 anni fa ieri. Seguo ilda 30 anni. Arriva il Presidente, deposita la corona, un minuto di silenzio e se ne va. Davia Fani è liturgia, ricorrenza immutabile, oblio provvidenziale? Dare diper? Eppure questa strada della Balduina, divenuta un modo di dire, fu teatro di un trauma che 43 anni ieri dirottava la storia dell’Italia democratica; qui le Brigate Rosse raggiunsero il culmine della loro efficacia e insieme cominciarono a morire, per mancanza di prospettive o forse per raggiungimento dello scopo: non servivano più, lo Stato, che ne aveva profittato fino a, adesso reagiva affidandosi al generale Dalla ...

