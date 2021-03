Il cardinale Zuppi | “Combattere il Covid in Africa | altrimenti ritornerà”

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – La pandemia da Covid-19 va combattuta anche in Africa e con più decisione. Altrimenti “ritorna”. È l’avvertimento spedito dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ieri nel corso di un incontro sulla situazione africana organizzato nell’ambito del ciclo ‘I Martedì’ del Centro San Domenico e trasmesso online. “Se non combattiamo la pandemia in Africa, ritorna- ammonisce Zuppi- quindi da un certo punto di vista, ci conviene farlo. Vale per questa così come per tutte le altre pandemie”. In Africa, aggiunge il Cardinale, “ci sono affari, fatti anche con gli africani, non c’è dubbio. Ma questo non deve essere un pretesto per continuare a farli, scaricando per di più la responsabilità. Anzi, a maggior ragione bisogna continuare con la solidarietà. Come Europa, dobbiamo pensarci insieme all’Africa”, insiste Zuppi. “BASTA CRIMINALIZZARE LE ONG, VANNO AIUTATE”