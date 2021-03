Il carcere si apre alla preghiera la nuova iniziativa parte da Trento (Di mercoledì 17 marzo 2021) In carcere si prega. Questa è l’iniziativa che la Diocesi di Trento ha voluto proporre a tutti i detenuti, che l’hanno accolta con entusiasmo “Scintille di preghiera” è il nome scelto per l’iniziativa. Pregare per le intenzioni, indicate dal cappellano, che arrivano da fuori. In cosa consiste questo particolare momento. Pregare anche dal carcere si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 17 marzo 2021) Insi prega. Questa è l’che la Diocesi diha voluto proporre a tutti i detenuti, che l’hanno accolta con entusiasmo “Scintille di” è il nome scelto per l’. Pregare per le intenzioni, indicate dal cappellano, che arrivano da fuori. In cosa consiste questo particolare momento. Pregare anche dalsi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : carcere apre Omicidio Ornella Pinto, convalidato fermo. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusato di omicidio volontario. . Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...

Neonato ricoverato con ustioni e maltrattamenti al Santobono, arrestati i genitori. L'uomo è ora nel carcere di Poggioreale. La donna piantonata nell'ospedale del Mare della città. ... Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...

Vaccini: apre ambulatorio in carcere a Mantova Agenzia ANSA Minaccia a pubblico ufficiale: i carabinieri di Montoro arrestano un 40enne Si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino per un 40enne di Salerno, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento di sostituzione della citata misura, emesso dalla Corte di Ap ...

Minaccia un carabiniere per evitare il controlli ai domiciliari: 40enne salernitano finisce in carcere Dopo aver minacciato un carabiniere, si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino per un 40enne di Salerno, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento di ...

