Il bollettino di oggi 17 marzo sul Coronavirus in Italia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La situazione dei contagi di17incon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.396 casi e i 502 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei nuovi positivi di17suddivisi regione per regione: in Toscana 1.275 i positivi in più rispetto a ieri.sono stati eseguiti 16.398 tamponi molecolari e 8.540 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,1% è risultato positivo. Sono invece 10.379 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono24.907, +0,05% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto ...

Coronavirus Veneto, nella notte 1242 positivi (2.191 nelle 24 ore) e 32 morti (59 nelle 24 ore) . Lo rileva ildi Azienda Zero delle ore 8 del 17 marzo 2021 Le persone attualmente positive sono 36.442 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 10259. La provincia con il maggior numero di nuovi ...IldiPositivi 2191 melle ultime 24 ore (5,23% di incidenza, percentuale positivi sui tamponi eseguiti). Dal 21 febbraio del 2020 359.247, i positivi attuali 36442. Ricoverati 1807, ...Le persone ricoverate nei posti Covid oggi sono 1.694 (25 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 241 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 0,8%).Firenze, 17 marzo 2021 - Sono 1.275 i positivi al Covid in più rispetto a ieri (1.221 confermati con tampone molecolare e 54 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 176.6 ...