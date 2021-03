Il 29 marzo cambiano i colori, da zona rossa a zona arancione: le regioni in bilico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come saprete sono due le settimane in cui le regioni che sono passate in zona rossa dal 15 marzo 2021 dovranno restare in questa stessa area. Dal 29 marzo 2021 però si cambia, anche se nel fine settimane di Pasqua si torna tutti in zona rossa. Quali sono quindi le regioni che possono passare dalla zona rossa alla zona arancione, che significa quanto meno, alcune restrizioni che cadono e delle riaperture di negozi e altre attività? Si può già provare ad avere una prima idea anche se la situazione è in perenne cambiamento e il monitoraggio è costante. Tra le regioni che potrebbero passare dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come saprete sono due le settimane in cui leche sono passate indal 152021 dovranno restare in questa stessa area. Dal 292021 però si cambia, anche se nel fine settimane di Pasqua si torna tutti in. Quali sono quindi leche possono passare dallaalla, che significa quanto meno, alcune restrizioni che cadono e delle riaperture di negozi e altre attività? Si può già provare ad avere una prima idea anche se la situazione è in perenne cambiamento e il monitoraggio è costante. Tra leche potrebbero passare dalla ...

