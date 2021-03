Il 18 marzo sarà la Giornata nazionale delle vittime di Covid: ok definitivo alla legge. Palazzo Chigi: “Bandiere a mezz’asta” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 18 marzo di ogni anno verrà celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Lo ha deciso la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama (riunita in sede deliberante per accelerare l’iter) con il via libera definitivo al disegno di legge, votato all’unanimità. L’approvazione è arrivata giusto in tempo per poter onorare per la prima volta la ricorrenza, fissata nella data in cui a Bergamo furono impiegati i mezzi militari per il trasporto delle salme. Per l’occasione, la Presidenza del Consiglio ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle Bandiere nazionale ed europea su tutti gli edifici pubblici del Paese. Un invito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 18di ogni anno verrà celebrata lain memoriadel-19. Lo ha deciso la commissione Affari costituzionali diMadama (riunita in sede deliberante per accelerare l’iter) con il via liberaal disegno di, votato all’unanimità. L’approvazione è arrivata giusto in tempo per poter onorare per la prima volta la ricorrenza, fissata nella data in cui a Bergamo furono impiegati i mezzi militari per il trasportosalme. Per l’occasione, la Presidenza del Consiglio ha disposto l’esposizione aed europea su tutti gli edifici pubblici del Paese. Un invito ...

Advertising

marcodimaio : Il 18 marzo di ogni anno sarà la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime di Covid. Il Senato lo ha appena appro… - IlContiAndrea : #SabrinaFerilli non sarà in giuria ma è una delle ospiti della prima puntata del Serale di #Amici20, al via il 20 m… - LaStampa : E’ legge: il 18 marzo sarà la giornata nazionale per le vittime del Covid-19 - antonellaa262 : Meteo Campania: il weekend di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo sarà dominato dal maltempo a causa dell’aria fred… - GgvfLucien : RT @magistravulnera: .@SPatuanelli IL GOVERNO HA tolto le sanzioni sui cibi adulterati. Dal 26 marzo sarà possibile preparare e distribuire… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo sarà Demi Lovato: "Sono stata violentata quando avevo 15 anni" Lovato, oggi 28enne, lo ha raccontato nel documentario "Demi Lovato: Dancing with the Devil", che sarà su YouTube dal 23 marzo, dove ha sottolineato anche che la persona che l'ha violentata non ha ...

Il 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Sarà un giorno simbolico per il Paese che attraverserà i confini del tempo e della memoria". Il ... 17 marzo 2021

Sciacca “zona rossa” da dopodomani, Musumeci firma il decreto dal 18 al 30 marzo Risoluto Lovato, oggi 28enne, lo ha raccontato nel documentario "Demi Lovato: Dancing with the Devil", chesu YouTube dal 23, dove ha sottolineato anche che la persona che l'ha violentata non ha ...un giorno simbolico per il Paese che attraverserà i confini del tempo e della memoria". Il ... 172021