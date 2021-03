Il 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Minuto di silenzio in ogni luogo pubblico e privato (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 18 marzo del 2020 quando queste immagini facevano il giro del mondo, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sul dramma che si stava consumando in Nord Italia a causa della pandemia di Covid-19. A Bergamo c'erano così tanti morti che non si sapeva dove metterli e furono utilizzati i camion dell'Esercito per portare i feretri nei forni crematori fuori città.A distanza di un anno, la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità il "ddl Mulè", dando il via libera definitivo al riconoscimento del 18 marzo come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus", per ricordare tutte le persone decedute a causa della pandemia. Il decreto legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 18del 2020 quando queste immagini facevano il giro del mondo, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sul dramma che si stava consumando in Nord Italia a causa della pandemia di-19. A Bergamo c'erano così tanti morti che non si sapeva dove metterli e furono utilizzati i camion dell'Esercito per portare i feretri nei forni crematori fuori città.A distanza di un anno, la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità il "ddl Mulè", dando il via libera definitivo al riconoscimento del 18come "indell'epidemia di coronavirus", per ricordare tutte le persone decedute a causa della pandemia. Il decreto legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 ...

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - Corriere : La foto della lunga colonna di camion con le bare: perché il 18 marzo ricordiamo i morti del virus - stoessellready : RT @trash_italiano: 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - ele_vitale27 : RT @trash_italiano: 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? -