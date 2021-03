Il 18 marzo è la giornata nazionale delle vittime del Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Con l'ok all'unanimità della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, diventa legge l'istituzione della giornata nazionale delle vittime del Covid-19. La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui, esattamente un anno fa, per la prima volta, i mezzi militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasporto delle salme. E proprio giovedì 18 marzo, nella città lombarda si recherà il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sempre giovedì, sui municipi di tutta Italia il Tricolore sarà esposto a mezz'asta. Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha, infatti, inviato una lettera a tutti i sindaci perché partecipino alla ricorrenza con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l'arrivo a ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Con l'ok all'unanimità della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, diventa legge l'istituzione delladel-19. La ricorrenza è stata fissata al 18, data in cui, esattamente un anno fa, per la prima volta, i mezzi militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasportosalme. E proprio giovedì 18, nella città lombarda si recherà il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sempre giovedì, sui municipi di tutta Italia il Tricolore sarà esposto a mezz'asta. Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha, infatti, inviato una lettera a tutti i sindaci perché partecipino alla ricorrenza con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l'arrivo a ...

