Ied, lavoro online non ha fermato creatività talenti in contest Sanpellegrino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il contest ha l'obiettivo di interpretare il gusto unico delle Bibite Sanpellegrino attraverso la fantasia e la creatività di studenti e alumni Ied. Il progetto è iniziato a novembre scorso, con la presentazione del brief da parte di Sanpellegrino e dell'agenzia di comunicazione Yam e da lì in poi i ragazzi hanno avuto tempo per sviluppare le loro idee attraverso il loro linguaggio, che poteva essere quello dell'illustrazione, del graphic design o del motion design o della fotografia. Attraverso una serie di incontri settimanali on line abbiamo rivisto e commentato i lavori dei ragazzi e siamo giunti nel mese di febbraio alla presentazione degli artwork finali e poi in questi giorni alla proclamazione dell'illustrazione vincitrice del contest". Lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Ilha l'obiettivo di interpretare il gusto unico delle Bibiteattraverso la fantasia e ladi studenti e alumni Ied. Il progetto è iniziato a novembre scorso, con la presentazione del brief da parte die dell'agenzia di comunicazione Yam e da lì in poi i ragazzi hanno avuto tempo per sviluppare le loro idee attraverso il loro linguaggio, che poteva essere quello dell'illustrazione, del graphic design o del motion design o della fotografia. Attraverso una serie di incontri settimanali on line abbiamo rivisto e commentato i lavori dei ragazzi e siamo giunti nel mese di febbraio alla presentazione degli artwork finali e poi in questi giorni alla proclamazione dell'illustrazione vincitrice del". Lo ha ...

Advertising

TV7Benevento : Ied, lavoro online non ha fermato creatività talenti in contest Sanpellegrino... - fisco24_info : Ied, lavoro online non ha fermato creatività talenti in contest Sanpellegrino: 'Il contest ha l'obiettivo di interp… -