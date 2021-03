"I vostri elettori si sentono male". Lilli Gruber senza precedenti: umilia il Pd e Bersani, il "compagno" balbetta | Video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Siamo a Otto e Mezzo, il salottino rosso-spinto che ospita, su La7, l'omelia serale di Lilli Gruber. Uno dei temi del giorno, nella puntata di martedì 16 marzo, è la crisi del Pd: si parte dalle dimissioni di Nicola Zingaretti e si arriva al neo-segretario, Enrico Letta, il quale deve già fare i conti con la guerra tra bande che caratterizza i dem. Rumors, infatti, riferiscono di scontri furibondi circa il cambio dei capigruppo, voluto da Letta ma contro il quale si battono le correnti. Insomma, il solito caos-dem. Ospite in studio per parlare delle vicende sinistre, ecco Pier Luigi Bersani, il mitologico e presunto smacchiatore di giaguari, ora in forza al partitino Articolo 1-Mdp. Uno che di fallimenti se ne intende: si pensi alla non-vittoria da segretario Pd, il voto del sostanziale pareggio con M5s e Silvio Berlusconi, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Siamo a Otto e Mezzo, il salottino rosso-spinto che ospita, su La7, l'omelia serale di. Uno dei temi del giorno, nella puntata di martedì 16 marzo, è la crisi del Pd: si parte dalle dimissioni di Nicola Zingaretti e si arriva al neo-segretario, Enrico Letta, il quale deve già fare i conti con la guerra tra bande che caratterizza i dem. Rumors, infatti, riferiscono di scontri furibondi circa il cambio dei capigruppo, voluto da Letta ma contro il quale si battono le correnti. Insomma, il solito caos-dem. Ospite in studio per parlare delle vicende sinistre, ecco Pier Luigi, il mitologico e presunto smacchiatore di giaguari, ora in forza al partitino Articolo 1-Mdp. Uno che di fallimenti se ne intende: si pensi alla non-vittoria da segretario Pd, il voto del sostanziale pareggio con M5s e Silvio Berlusconi, il ...

Ultime Notizie dalla rete : vostri elettori "Il PD lanci una nuova Costituente del riformismo italiano". Intervista a Giorgio Tonini Voi del PD avete chiaro chi sono i vostri elettori? I nostri elettori attuali e reali sono prevalentemente ceti medi urbani che vivono di spesa pubblica. Una parte pregiata, ma strutturalmente ...

Spadafora: "Si rischia di passare dal reggente al liquidatore" ... non rischia di essere una foglia di fico dei vostri problemi? "Conte ha avuto un ruolo centrale ... Così oltre agli eletti stiamo espellendo anche gli elettori". Domenica ci sarebbe dovuto essere un ...

L'endorsement di Zingaretti per Letta: "È il più autorevole per prendere il testimone" "La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida del grande partito popolare", ha scritto in una lettera il segretario dimissionario ...

