I tre allenatori che si contendono la panchina della Roma (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Roma deve decidere chi sarà l’allenatore del prossimo anno: Fonseca con la Champions rinnoverebbe, ma potrebbe non bastare Sesta in campionato, a due punti dalla zona Champions, con un piede e mezzo ai quarti di finale di Europa League. La Roma si trova nel vivo della stagione ancora in corsa per tutti gli obiettivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladeve decidere chi sarà l’allenatore del prossimo anno: Fonseca con la Champions rinnoverebbe, ma potrebbe non bastare Sesta in campionato, a due punti dalla zona Champions, con un piede e mezzo ai quarti di finale di Europa League. Lasi trova nel vivostagione ancora in corsa per tutti gli obiettivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

GianScudieri : “Non vado tanto in campo perché vicino ai microfoni ci sono tre signori che stanno parlando dei loro fatti dall’ini… - EnzoDandy : @pisto_gol Servirebbe riorganizzazione il cervello di molti che per anni si sono fatti influenzare da giornali,pens… - PardoGibson : @Dervis16 @OutPirlo @juventusfc Magari. Ma se dovessi scegliere tra lui e Ronaldo, preferirei andasse via Ronaldo.… - GianPar91 : Ma guarda te se bisogna sperare che gli allenatori avversari siano talmente ritardati da lasciarci gli spazi... que… - sportli26181512 : Serie A Basket, Brescia-Milano 92-99. Vittoria numero 377 per Messina: Il 99-92 finale di Milano contro Brescia, co… -