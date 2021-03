I tassisti napoletani bruciano le licenze davanti alla Regione | Tanto non ci servono Subito i sussidi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ennesima giornata di protesta in zona rossa per idi Napoli che oggi si sono recati fuori a palazzo Santa Lucia per chiedere sostegni economici a favore della categoria. Ihanno deciso di strappare e dare fuoco a fotocopie delle loro, intonando cori contro il governatore Vincenzo De Luca. “Incendiamo le– ha spiegato il tassista partenopeo Alessandro Zingone – perché attualmente non ce ne facciamo più niente, non riusciamo più a mettere la benzina nelle nostre auto che sono ferme. Chiediamo uno da parte della, cosa che finora non e’ arrivata. Noisiamo in ginocchio da un anno, dall’inizio della pandemia è arrivato poco o niente rispetto ai ristori. Le istituzioni ci ascoltino, stiamo aspettando da troppo ...

Oltre cento taxi sono partiti dall'aeroporto per arrivare in centro, percorrendo a passo ...