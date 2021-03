I rom rubano le pecore dei bimbi | Le abbiamo mangiate al banchetto nuziale

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Francesca Galici Furto choc in una fattoria didattica alle porte di Milano: romquattroper mangiarle a un. Individuati da Le Iene Ci sono delitti che agli occhi dell'opinione pubblica possono sembrare meno efferati di altri ma che in realtà, dietro, nascondono un carico enorme di sofferenza e dolore. È il caso della storia raccontata da Nina Palmieri per Le Iene con protagonisti Arianna ed Erik, orgogliosi proprietari di una fattoria didattica alle porte di Milano. Lei impiegata e lui veterinario, pochi anni fa hanno deciso di lasciare tutto per avviare questo progetto ambizioso, nato per salvare gli animali da morte certa. Accolgono nella loro fattoria qualunque animale destinato a morte certa, riscattandoli o, più raramente, avendoli in dono. Vengono inseriti in ...