I ricoveri Covid in Italia superano la soglia critica. Ecco quali Regioni sono al collasso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha raggiunto il 36% la percentuale media di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive in Italia. La soglia critica fissata dal ministero della Salute è il 30%. E non va meglio sul fronte dei ricoveri nei reparti ordinari, anch’essi sempre più sotto pressione a causa dei pazienti Covid. Insomma, stando ai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari, l’Agenas, aggiornati a ieri sera, il sistema ospedaliero rischia il collasso. Le rianimazioni oltre la soglia critica Nel dettaglio, le Regioni e Province autonome che superano oltremodo il livello critico per la rianimazione sono 13. Molte hanno percentuali in costante ascesa. La situazione peggiore per i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha raggiunto il 36% la percentuale media di occupazione dei posti lettonelle terapie intensive in. Lafissata dal ministero della Salute è il 30%. E non va meglio sul fronte deinei reparti ordinari, anch’essi sempre più sotto pressione a causa dei pazienti. Insomma, stando ai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari, l’Agenas, aggiornati a ieri sera, il sistema ospedaliero rischia il. Le rianimazioni oltre laNel dettaglio, lee Province autonome cheoltremodo il livello critico per la rianimazione13. Molte hanno percentuali in costante ascesa. La situazione peggiore per i ...

