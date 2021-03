I porti italiani nella Via della Seta? Ecco cosa ha detto Giovannini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Audito dalle commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei deputati, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha tracciato le linee guida del suo lavoro. Molti i punti toccati. Lo stretto di Messina: “La commissione tecnica sta lavorando per ultimare il rapporto”. Alitalia e la possibile interazione con Ferrovie: “una pista su cui bisognerà lavorare”. I fondi europei: “O noi comprimiamo in modo straordinario i tempi che storicamente l’Italia usa per fare le opere oppure noi non vedremo i fondi europei perché non riusciremo a completare le opere nel 2026”. Il Recovery fund: “Gli interventi finanziati con Pnrr dovranno contribuire alla transizione ambientale e digitale, alla resilienza e alla sostenibilità. Dobbiamo sostenere i processi di innovazione e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Audito dalle commissioni riunite VIII Ambiente e IX TrasCamera dei deputati, il ministro delle Infrastrutture emobilità sostenibili, Enrico, ha tracciato le linee guida del suo lavoro. Molti i punti toccati. Lo stretto di Messina: “La commissione tecnica sta lavorando per ultimare il rapporto”. Alitalia e la possibile interazione con Ferrovie: “una pista su cui bisognerà lavorare”. I fondi europei: “O noi comprimiamo in modo straordinario i tempi che storicamente l’Italia usa per fare le opere oppure noi non vedremo i fondi europei perché non riusciremo a completare le opere nel 2026”. Il Recovery fund: “Gli interventi finanziati con Pnrr dovranno contribuire alla transizione ambientale e digitale, alla resilienza e alla sostenibilità. Dobbiamo sostenere i processi di innovazione e ...

