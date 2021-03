I Paesi Bassi al voto | Rutte è il favorito Quale destino per il Paese che guida i frugali?

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi si concludono le elezioni nei, un appuntamento elettorale che non attira l’attenzione che merita nonostante il ruolo crescente dell’Aia nelle dinamiche europee. I seggi sono aperti da lunedì, tre giorni per alleggerire l’afflusso di elettori a causa della pandemia. Dalle urne uscirà un governo destinato a restare in carica dal 2021 al 2026, esattamente il periodo in cui saranno erogate le risorse del Next Generation EU. In quanto leader dei, il governo olandese sarà il più attento nel controllarne l’applicazione. Ilè il premier uscente Mark, 54 anni, ex manager delle risorse umane, all’Aia dal 2010 con tre mandati consecutivi. Attualmente è in carica come reggente dopo le sue dimissioni causate da uno scandalo (lo Stato aveva accusato alcune famiglie di ...