I Måneskin in esclusiva Da Sanremo al nuovo album | “La vera rivoluzione? Essere se stessi”

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In un incontro con la stampa ihanno raccontato alcuni retroscena sul loro, in uscita il 19 marzo. Anche noi di Yeslife eravamo presenti all’evento. Uscirà il 19 marzo Teatro d’ira (Vol. I), ildei. Per i vincitori di2021 sarà il discoin studio, dopo il L'articolo proviene da YesLife.it.