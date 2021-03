I Måneskin in esclusiva. Da Sanremo al nuovo album: 'La vera rivoluzione? Essere se stessi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Damiano: Devo dire che quando leggo queste cose, continuo la mia vita in maniera molto lineare ( ridono ). Thomas: A me sembra stupido fare commenti del genere. Si parla sempre di quanto manchi una ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 17 marzo 2021) Damiano: Devo dire che quando leggo queste cose, continuo la mia vita in maniera molto lineare ( ridono ). Thomas: A me sembra stupido fare commenti del genere. Si parla sempre di quanto manchi una ...

Advertising

maneskinimages : RT @ManeskinFanClub: In uscita Martedì 16 il nuovo numero di @tvsorrisi con il poster e l’intervista esclusiva post vittoria ai nostri raga… - giusy_s24 : RT @ManeskinFanClub: In uscita Martedì 16 il nuovo numero di @tvsorrisi con il poster e l’intervista esclusiva post vittoria ai nostri raga… - Damianos_smile : RT @ManeskinFanClub: In uscita Martedì 16 il nuovo numero di @tvsorrisi con il poster e l’intervista esclusiva post vittoria ai nostri raga… - namelessn4na : RT @ManeskinFanClub: In uscita Martedì 16 il nuovo numero di @tvsorrisi con il poster e l’intervista esclusiva post vittoria ai nostri raga… - ManeskinFanClub : In uscita Martedì 16 il nuovo numero di @tvsorrisi con il poster e l’intervista esclusiva post vittoria ai nostri r… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin esclusiva I Måneskin in esclusiva. Da Sanremo al nuovo album: 'La vera rivoluzione? Essere se stessi' ... ma anche e soprattutto che un pubblico sempre più vasto è disposto ad aprirsi al modo di pensare e di concepire l'arte che i Måneskin portano sul palco. Leggi anche - > I Måneskin a Sanremo 2021. '...

Al Bano: "Sì, mi piacerebbe farlo, ma con lei... Romina", annuncio spiazza i fan Al Bano Carrisi ha concesso un'intervista esclusiva al settimanale 'Di Più' , rilanciata da 'La Nostra Tv', in cui ha commentato l'ultima edizione del Festival di Sanremo , condotto da Amadeus e Fiorello. "Dovrebbero decorarli con due ...

Måneskin presentano ‘Il ballo della vita': “È il nostro messaggio di libertà” - VIDEOINTERVISTA Rockol.it ... ma anche e soprattutto che un pubblico sempre più vasto è disposto ad aprirsi al modo di pensare e di concepire l'arte che iportano sul palco. Leggi anche - > Ia Sanremo 2021. '...Al Bano Carrisi ha concesso un'intervistaal settimanale 'Di Più' , rilanciata da 'La Nostra Tv', in cui ha commentato l'ultima edizione del Festival di Sanremo , condotto da Amadeus e Fiorello. "Dovrebbero decorarli con due ...