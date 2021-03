«House of Gucci»: Jared Leto irriconoscibile nei panni di Paolo Gucci (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo aver visto Lady Gaga con i capelli castani e Adam Driver con addosso un paio di pesanti occhiali quadrati aggirarsi per le vie di Milano spiluccando un panzerotto, gli scatti rubati di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dedicato all’omicidio di Maurizio Gucci da parte della mandante Patrizia Reggiani, condannata a scontare una pena di diciassette anni a San Vittore, ci dà un assaggio di un altro protagonista impegnato nelle riprese: il premio Oscar Jared Leto che, per calarsi nei panni di Paolo Gucci, il cugino di Maurizio, ha dovuto subire una trasformazione che lo ha reso assolutamente irriconoscibile. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo aver visto Lady Gaga con i capelli castani e Adam Driver con addosso un paio di pesanti occhiali quadrati aggirarsi per le vie di Milano spiluccando un panzerotto, gli scatti rubati di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dedicato all’omicidio di Maurizio Gucci da parte della mandante Patrizia Reggiani, condannata a scontare una pena di diciassette anni a San Vittore, ci dà un assaggio di un altro protagonista impegnato nelle riprese: il premio Oscar Jared Leto che, per calarsi nei panni di Paolo Gucci, il cugino di Maurizio, ha dovuto subire una trasformazione che lo ha reso assolutamente irriconoscibile.

