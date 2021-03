Hourman: Warner Bros annuncia lo sviluppo sul film dedicato all'eroe dei fumetti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Warner Bros e DC collaboreranno per sviluppare il film Hourman, dedicato alle avventure dell'eroe dei fumetti. Hourman, il fumetto della DC, diventerà un film prodotto da Warner Bros e DC films, in collaborazione con Chernin Entertainment. Lo studio ha svelato che la sceneggiatura verrà firmata da Gavin James e Neil Widener. Il personaggio è stato creato negli anni '40 da Ken Fitch e Bernard Baily e tra le pagine è stato proposto in tre diverse versioni. Il fumetto originale racconta la storia di Rex Tyler che crea Miraclo, una "vitamina miracolosa" che permette di ottenere poteri incredibili come super forza e resistenza, ma solo per un'ora. Il figlio di Rex, Rick Tyler, assume poi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)e DC collaboreranno per sviluppare ilalle avventure dell'dei, il fumetto della DC, diventerà unprodotto dae DCs, in collaborazione con Chernin Entertainment. Lo studio ha svelato che la sceneggiatura verrà firmata da Gavin James e Neil Widener. Il personaggio è stato creato negli anni '40 da Ken Fitch e Bernard Baily e tra le pagine è stato proposto in tre diverse versioni. Il fumetto originale racconta la storia di Rex Tyler che crea Miraclo, una "vitamina miracolosa" che permette di ottenere poteri incredibili come super forza e resistenza, ma solo per un'ora. Il figlio di Rex, Rick Tyler, assume poi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hourman: Warner Bros annuncia lo sviluppo sul film dedicato all'eroe dei fumetti - alessandro_972 : RT @MangaForevernet: ? Hourman - film in sviluppo da Warner Bros e DC Films ? ? - MangaForevernet : ? Hourman - film in sviluppo da Warner Bros e DC Films ? ? - lospaziobianco : #Hourman: Warner Bros. mette in lavorazione film su eroe DC Comics -