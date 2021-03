Hood | Outlaws & Legends presenta la classe del Brawler in un trailer gameplay

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 marzo 2021)uscirà su console tra meno di due mesi. I creatori, Sumo Digital, hanno introdotto la prossima. Questa volta possiamo conoscere John the. Il video di gioco che potete visionare in calce a questo articolo, mostra alcune delle mosse di questa. Non c'è dubbio che questo sia l'eroe più offensivoto finora. Avrà a disposizione le granate, che - se le svilupperemo adeguatamente - riusciranno persino a restare attaccate agli avversari o escludere temporaneamente lo sceriffo di Nottingham dall'azione. Non va dimenticato neanche il grande martello usato da Theche provocherà il caos nelle file del nemico. Non solo, le guardie più deboli possono essere affrontate con un colpo ...