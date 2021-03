Honda vuole lasciare la F1 da vincente (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 2021 sarà l’ultimo anno di Honda in Formula Uno. L’azienda giapponese vuole lasciare il circus come campione in carica. I test del Bahrain hanno infatti presentato una Red Bull competitiva pronta a spodestare la Mercedes. Honda: Red Bull riuscirà a vincere il titolo? L’ addio di Honda è stato ufficializzato nel corso della stagione 2020. Il direttore tecnico di Honda per la F1, Toyoharu Tanabe, ha infatti più volte confermato le intenzioni dell’azienda nipponica. A confermare l’addio di Honda è stato anche Gerard Berger, ex ingegnere di corsa della McLaren: “Questo sarà il nostro ultimo anno nella classe regina e vogliamo lasciare la F1 con il botto. Gli specialisti degli stabilimenti di motori di Sakura e Milton Keynes stanno lavorando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 2021 sarà l’ultimo anno diin Formula Uno. L’azienda giapponeseil circus come campione in carica. I test del Bahrain hanno infatti presentato una Red Bull competitiva pronta a spodestare la Mercedes.: Red Bull riuscirà a vincere il titolo? L’ addio diè stato ufficializzato nel corso della stagione 2020. Il direttore tecnico diper la F1, Toyoharu Tanabe, ha infatti più volte confermato le intenzioni dell’azienda nipponica. A confermare l’addio diè stato anche Gerard Berger, ex ingegnere di corsa della McLaren: “Questo sarà il nostro ultimo anno nella classe regina e vogliamola F1 con il botto. Gli specialisti degli stabilimenti di motori di Sakura e Milton Keynes stanno lavorando ...

