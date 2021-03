Hockey pista, Serie A1: Lodi-Forte dei Marmi, pareggio pirotecnico nel posticipo della ventiduesima giornata (Di giovedì 18 marzo 2021) Un punto a testa e tutti felici, o forse no. Succede di tutto nel super posticipo Lodi-Forte dei Marmi della ventiduesima giornata della stagione regolare della Serie A1 di Hockey pista 2020/2021. Al PalaCastellotti la sfida si conclude sul 5-5, ma i lombardi posso solo recriminare con loro stessi per aver buttato via un vantaggio di addirittura tre reti a meno di dieci minuti dalla fine di un match che ha regalato davvero spettacolo e imprevedibilità. LA CRONACA Nel primo tempo il Lodi parte subito Forte andando a segno con Compagno e Cinquini, prima di vedere il suo vantaggio parzialmente accorciato dalla rete di Ambrosio. Si va al riposo quindi sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Un punto a testa e tutti felici, o forse no. Succede di tutto nel superdeistagione regolareA1 di2020/2021. Al PalaCastellotti la sfida si conclude sul 5-5, ma i lombardi posso solo recriminare con loro stessi per aver buttato via un vantaggio di addirittura tre reti a meno di dieci minuti dalla fine di un match che ha regalato davvero spettacolo e imprevedibilità. LA CRONACA Nel primo tempo ilparte subitoandando a segno con Compagno e Cinquini, prima di vedere il suo vantaggio parzialmente accorciato dalla rete di Ambrosio. Si va al riposo quindi sul ...

