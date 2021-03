“Ho lasciato l’Argentina per tornare in Italia a insegnare | avevo nostalgia di casa e sono riuscito a rientrare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “In Argentina i finanziamenti per la ricercaveramente pochi. In più si è lontani da tutto e da tutti, è difficile spostarsi per riunioni o conferenze. È tutto molto più complicato”. Antonio Ferramosca, 39 anni, pugliese, dopo le sue esperienze in Spagna prima e in Argentina poi, ha deciso diin, insieme a Cecilia, sua moglie, e alle sue due figlie. Oggi è docente all’Università di Bergamo, ma non si sente un “cervello” rientrato. “bisogno di poter andare in un posto che mi permettesse di fare il mio lavoro al meglio”, spiega. “E l’è uno di questi”. Originario di Maglie, in provincia di Lecce, una laurea triennale in Ingegneria Informatica e una magistrale all’Università di Pavia, Antonio è andato via per la prima volta nel 2006, dopo aver vinto una borsa di studio ...