Higuain |  «Ritorno al River Plate? Ecco la verità»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Gonzalo, attaccante dell’Inter Miami, ha rilasciato queste parole sul possibilealIntervistato da Olé, Gonzaloha parlato della possibilità di tornare alper chiudere la sua carriera calcistica. Il Pipita ha chiuso le porte alin patria, dando piena fiducia al suo accordo con l’Inter Miami. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. «Non tornerò. Ho tutto me stesso da dare al mio attuale club per il quale ho grande affetto e rispetto». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Higuain Ritorno

