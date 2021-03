Higuain: 'Non tornerò al River Plate', ecco il motivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) MIAMI - "Un ritorno in Argentina? Con tutto il rispetto e l'affetto che ho per il River Plate dico che non succederà. Ho 33 anni, ho giocato tanti anni ai massimi livelli e sotto pressione e ora ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021) MIAMI - "Un ritorno in Argentina? Con tutto il rispetto e l'affetto che ho per ildico che non succederà. Ho 33 anni, ho giocato tanti anni ai massimi livelli e sotto pressione e ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Higuain Non Higuain: 'Non tornerò al River Plate', ecco il motivo Sono le parole di Gonzalo Higuain in un'intervista a ESPN dove ha rivelato che non ha intenzione di tornare nel club che l'ha lanciato e grazie al quale, nel 2007, è approdato al Real Madrid .

Colantuono: "Zapata andò via da Napoli perchè davanti aveva un certo Higuain e non era quello di adesso" Napoli - Stefano Colantuono , ex allenatore di Atalanta e Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da ...

Real Madrid, Marcelo va da Higuain? Commenta per primo Marcelo può lasciare il Real Madrid e l’Europa. Accostato alla Juve in questi anni, il laterale brasiliano può raggiungere Higuain e Matuidi all’Inter Miami, in MLS, con Beckham che ...

