Highlights e gol Chelsea-Atletico Madrid 2-0 | Champions League 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Glie le azioni salienti di2-0, match di ritorno degli ottavi di finale di. Una rete di Ziyech al 34? permette ai blues di gestire la gara con tranquillità visto l’analogo risultato dell’andata al Wanda Metropolitano. A Stamford Bridge l’chiude in dieci uomini a causa dell’espulsione di Savic per una gomitata a Rudiger. Nel finale c’è spazio per il 2-0 di Emerson Palmieri sugli sviluppi di un contropiede iniziato da Kante. Si chiude a zero reti invece la stagione europea di Luis Suarez. SportFace.