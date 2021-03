Harry Styles, Alicia Silverstone e quel blazer alla «Ragazze a Beverly Hills» (Di mercoledì 17 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dalla 63esima edizione dei Grammy Awards, si continua a parlare dei momenti più interessanti della cerimonia. Uno su tutti, il look di Harry Styles sul red carpet: in occasione della cerimonia, il cantante non ha deluso le aspettative dei suoi numerosi fan – musicali e fashionisti – sfoggiando ancora una volta un incredibile outfit firmato Gucci. Un ensemble composto da pantaloni svasati sul fondo in morbido velluto marrone, scarponcini color crema, top in maglia a V e, accostato a un eccentrico boa lilla, un blazer in Principe di Galles sulle tonalità del giallo e del blu. Quest’ultimo vi ricorda qualcosa? Non vi sbagliate, soprattutto se avete una buona base di pop culture. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) A pochi giorni di distanza dalla 63esima edizione dei Grammy Awards, si continua a parlare dei momenti più interessanti della cerimonia. Uno su tutti, il look di Harry Styles sul red carpet: in occasione della cerimonia, il cantante non ha deluso le aspettative dei suoi numerosi fan – musicali e fashionisti – sfoggiando ancora una volta un incredibile outfit firmato Gucci. Un ensemble composto da pantaloni svasati sul fondo in morbido velluto marrone, scarponcini color crema, top in maglia a V e, accostato a un eccentrico boa lilla, un blazer in Principe di Galles sulle tonalità del giallo e del blu. Quest’ultimo vi ricorda qualcosa? Non vi sbagliate, soprattutto se avete una buona base di pop culture.

