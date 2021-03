Hakimi, l’agente fa tremare l’Inter: “Lui al Napoli? Perché no, ci ha giocato il più grande…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Si trova bene all'Inter con Conte, che è un grandissimo allenatore, il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra". Queste le parole al miele che, però, precedono una 'bomba' di mercato. A parlare è Alejandro Camaño, agente dell'esterno dell'Inter Hakimi. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore del giocatore marocchino ha, in un certo senso, spaventato l'ambiente milanese ipotizzando, in un futuro non ben definito, l'approdo del proprio assistito al Napoli. "Hakimi al Napoli? Perché no. Il Napoli per me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro".Per ora nessuna ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Si trova bene all'Inter con Conte, che è un grandissimo allenatore, il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra". Queste le parole al miele che, però, precedono una 'bomba' di mercato. A parlare è Alejandro Camaño, agente dell'esterno dell'Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore delre marocchino ha, in un certo senso, spaventato l'ambiente milanese ipotizzando, in un futuro non ben definito, l'approdo del proprio assistito al. "alno. Ilper me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci hail più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro".Per ora nessuna ...

Advertising

ItaSportPress : Hakimi, l'agente fa tremare l'Inter: 'Lui al Napoli? Perché no, ci ha giocato il più grande...' -… - scafelatte : @calciomercatoit E chi è l'agente di Hakimi James Tont? - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Hakimi al #Napoli? L'agente: 'Perché no, per il futuro non si esclude niente' - Ma_Do_Sd : RT @marcoardemagni: @Ma_Do_Sd No, se leggete bene l'articolo tu e @SebVernazza vi rendete conto che il Napoli è la squadra del cuore degli… - marcoardemagni : @Ma_Do_Sd No, se leggete bene l'articolo tu e @SebVernazza vi rendete conto che il Napoli è la squadra del cuore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi l’agente Raul Albiol CalcioNapoli24