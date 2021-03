Guida Tv Giovedì 18 marzo 2021

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Tv18Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv18Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:30 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Carosello Carosone 1a Tv Film Tv biografico su Renato Carosone ore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 18:50 NCIS New Orleansore 19:40 NCIS ore 20:30 Tg 2ore 21:05 Tg 2 Postore 21:20 Anni 20Informazione ore 23:30 Io Sono…Italiaore 23:40 Bangla Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive con la famiglia a Roma, a Torpignattara, quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Ad un concerto incontra Asia e scatta l’attrazione. Rai 3ore 19:30 TG R ore 20:00 Blob ore 20:20 Via dei matti n°0ore 20:45 Un posto al soleore 21:20 The Wife – Vivere nell’ombra Joan Castleman è la ...