Guida autonoma: negli USA è scontro tra agenzie (Di mercoledì 17 marzo 2021) negli USA, la Guida autonoma sta diventando oggetto di scontro politico. Il casus belli sta nelle autorizzazioni riguardo ai test dei sistemi automatici sulle strade pubbliche, e gli standard di sicurezza per quelli di Guida assistita. Il 7 febbraio scorso, il National Transportation Safety Board (NTSB) ha scritto una lettera alla National Highway Traffic Safety Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)USA, lasta diventando oggetto dipolitico. Il casus belli sta nelle autorizzazioni riguardo ai test dei sistemi automatici sulle strade pubbliche, e gli standard di sicurezza per quelli diassistita. Il 7 febbraio scorso, il National Transportation Safety Board (NTSB) ha scritto una lettera alla National Highway Traffic Safety

Advertising

disinformatico : Dopo la demo quasi perfetta della guida 'autonoma' (supervisionata) di Tesla dell'altro giorno, una compilation di… - Rei_innova : RT @ClusterMech: ??Siete ancora in tempo per iscrivervi al #workshop sulla Guida Autonoma del 22 marzo ?? Per iscriverti e conoscere i relato… - LombRacx : RT @datamagazine_it: Le tecnologie di Guida Autonoma aumentano del 25% il valore dell’auto #innovazione #automotive - fondunipolis : ?? Auto a guida autonoma: impatti positivi, criticità e questioni etiche ancora aperte nella video lezione del Prof.… - katun79 : RT @disinformatico: Dopo la demo quasi perfetta della guida 'autonoma' (supervisionata) di Tesla dell'altro giorno, una compilation di erro… -