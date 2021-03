Gruppo Medaglie d’Oro: cittadinanza al Milite Ignoto in ogni Comune (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia presieduto dal Generale Rosario Aiosa, che ha tra le proprie finalità quella di “tutelare e diffondere la conoscenza della storia del Valore italiano di promuovere, sul territorio nazionale, le Cerimonie di ricordo e di esaltazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare”, in occasione della Giornata dell’ Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, “desidera far pervenire al Presidente della Repubblica, i sentimenti della più profonda gratitudine per l’alto Magistero morale ed educativo di cui fornisce un incessante esempio, che non può pertanto mancare di ispirare e di sollecitare, nei Dicasteri di competenza, attenzione ed impegno, affinché anniversari, come anche il Centenario del Milite Ignoto, vengano celebrati con la dovuta rilevanza“. Così in una nota il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia presieduto dal Generale Rosario Aiosa, che ha tra le proprie finalità quella di “tutelare e diffondere la conoscenza della storia del Valore italiano di promuovere, sul territorio nazionale, le Cerimonie di ricordo e di esaltazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare”, in occasione della Giornata dell’ Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, “desidera far pervenire al Presidente della Repubblica, i sentimenti della più profonda gratitudine per l’alto Magistero morale ed educativo di cui fornisce un incessante esempio, che non può pertanto mancare di ispirare e di sollecitare, nei Dicasteri di competenza, attenzione ed impegno, affinché anniversari, come anche il Centenario del Milite Ignoto, vengano celebrati con la dovuta rilevanza“. Così in una nota il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia.

