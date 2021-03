Gruppo BMW - Entro il 2023 una gamma elettrica di 13 modelli

(Di mercoledì 17 marzo 2021) IlBMW imprime un colpo di acceleratore alle strategie di elettrificazione dellasull'esempio di quanto deciso negli ultimi giorni anche dalla Volkswagen. Nel corso della tradizionale conferenza stampa sul bilancio annuale, i vertici del costruttore bavarese hanno fornito nuovi obiettivi di crescita per le vendite di auto a batteria e delineato un'ulteriore espansione della. In sostanza, è stato definito un piano industriale improntato sulla sostenibilità e la digitalizzazione, che determinerà una forte spinta sull'elettrificazione, come dimostrato dalla conferma della rinuncia aendotermici "nei primi anni del prossimo decennio per il marchio Mini e l'arrivo della prima Rolls-Royce a batteria. L'offensiva di prodotto. Nello specifico, ilguidato da Oliver Zipse ha ...

Advertising

LPincia : RT @yy01329: MOTO GUZZI PERSINO NELLA PATRIA DI BMW ED HARLEY - DAVIDSON: A cura di Ferruccio Bovio. Festeggiando il centenario della Moto… - yy01329 : MOTO GUZZI PERSINO NELLA PATRIA DI BMW ED HARLEY - DAVIDSON: A cura di Ferruccio Bovio. Festeggiando il centenario… - giornaleradiofm : MOTO GUZZI PERSINO NELLA PATRIA DI BMW ED HARLEY - DAVIDSON: A cura di Ferruccio Bovio. Festeggiando il centenario… - ilmessaggeroit : #bmw, entro il 2030 la metà dei volumi del gruppo sarà elettrica. Tutte le #mini a zero emissioni dalla prossim... - yy01329 : MOTO GUZZI PERSINO NELLA PATRIA DI BMW ED HARLEY - DAVIDSON 4 ) Festeggiando il centenario della Moto Guzzi, Robert… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo BMW

Nel 2021 atteso free cash flow a 4 mld . Ilha riportato per il 2020 un calo del 26% degli utili a 5,22 miliardi di euro a fronte di una riduzione del 5% dei ricavi a 99 miliardi dai 104 del 2019. Sono i dati forniti dal...Anche ilVolkswagen , comprese Audi e Porsche, mostra una performance pessima in Europa ... La tedesca Daimler segna un - 22,6%, con quota di mercato al 5,7% , mentreregistra un - 14,4% con ...Il costruttore bavarese ha fissato obiettivi di vendita al rialzo per le Ev, confermando alcune decisioni: dopo il 2025 le nuove Mini saranno solo a emissioni zero e arriverà una Rolls-Royce a batteri ...La casa automobilistica tedesca Bmw prevede per il 2021 un significativo aumento degli utili ante imposte del gruppo e si attende solide performance in tutti i segmenti. Bmw, che controlla anche i ...