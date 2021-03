Green Book | stasera in TV su Rai1 il film premio Oscar con Viggo Mortensen e Mahershala Ali

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Appuntamento con il cinema dasualle 21:25, dove arriva, in prima visione in chiaro,, ilconAli che racconta una storia vera.su, alle 21:25 e in prima visione in chiaro, arriva, ildiretto nel 2018 da Peter Farrelly, conAli nei panni di Tony Vallelonga e Don Shirley, "protagonisti" di una storia realmente accaduta. New York, 1962: il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga (), noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro ...

Green Book, in onda stasera su Rai 1, è un film del 2018 che ha fatto incetta di premi (3 Oscar e 3 Golden Globe).