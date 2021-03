Green book, Sole a catinelle, Blade runner 2049 o Rocco Schiavone? La tv del 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 17 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Green book”. La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la serie “Rocco Schiavone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rien ne va plus”: subito prima che la Polizia inizi gli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la serie “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rien ne va plus”: subito prima che la Polizia inizi gli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, ...

