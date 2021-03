Gravidanza scoperta dopo mesi di chemioterapia. "La vita ha vinto"

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Ha scoperto di aspettare un bambino a cinquedimentre riceveva cure oncologiche. Il suo bimbo, 3,600 grammi, è nato giorno 15 al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, si chiama Giuseppe e sta benissimo. È una storia di speranza e coraggio quella che ha visto protagonista Sabrina, 35 anni, residente a Palermo, che lunedì è diventata mamma per la quarta volta. Unadel tutto inaspettata per lei che dal 2017 combatte una battaglia contro un tumore alla mammella per il quale ha subito già due interventi. "Per il mio problema oncologico sono stata seguita in un'altra struttura e i clinici che mi hanno avuto in cura - racconta Sabrina - mi avevano detto che i trattamenti molto pesanti a cui ero sottoposta rendevano estremamente improbabile una". Non aveva adottato particolari ...