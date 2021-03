Gravi ustioni e lesioni mai medicate dopo parto casalingo: neonato ricoverato e genitori arrestati a Napoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ una brutta vicenda quella che viene da Napoli e che ha portato un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 36 anni, ad essere arrestati. Un neonato è stato ieri ricoverato con Gravi ustioni (causati da acqua bollente o da candeggina) sul suo corpicino nell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli ed è stato sottoposto a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ una brutta vicenda quella che viene dae che ha portato un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 36 anni, ad essere. Unè stato iericon(causati da acqua bollente o da candeggina) sul suo corpicino nell’ospedale Santobono-Pausilipon died è stato sottoposto a L'articolo NewNotizie.it.

