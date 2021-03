Graduatorie terza fascia ATA | si avvicina la domanda Primo passo | registrazione su Istanze online con SPID VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ATA 2021/23: sila data per la presentazione della. Probabilmente si potrà presentare istanza nel periodo 22 marzo-22 aprile, si attende la conferma. Una guida per registrarsi sucon, ilper inserirsi in graduatoria. L'articoloATA, silasucon