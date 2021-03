Graduatorie terza fascia ATA: collaboratore scolastico svolge servizio con punteggio errato, cosa succede (Di mercoledì 17 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: il controllo del punteggio è sempre un momento molto delicato. Sono purtroppo numerosi i casi di licenziamento a causa di errore nel titolo di accesso. Questione diversa se la rettifica riguarda un titolo diverso da quello di accesso. In questo caso infatti c'è sì la rettifica del punteggio, ma il servizio prestato è valido anche a fini giuridici e non solo economici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021)ATA: il controllo delè sempre un momento molto delicato. Sono purtroppo numerosi i casi di licenziamento a causa di errore nel titolo di accesso. Questione diversa se la rettifica riguarda un titolo diverso da quello di accesso. In questo caso infatti c'è sì la rettifica del, ma ilprestato è valido anche a fini giuridici e non solo economici. L'articolo .

