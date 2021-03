Governare il futuro. 'Se una mamma sbaraglia le concorrenti della figlia a colpi di deep fake'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Lei si chiama Raffaella Spone, vive a Hilltown, una piccola cittadinaPennsylvania. È unapronta a tutto purché la propriaabbia successo come cheerleader. E tutto per la signora Spone significa proprio tutto incluso rovinare la reputazione delledi cyberbullismo e. La Spone, stando a quanto rimbalza dai quotidiani locali, avrebbe messo su un’autentica macchina del fango domestica per bullizzare e vilipendere amiche e coetaneeche avrebbero potuto insidiare quest’ultima sulla strada del successo. La digital-senza scrupoli, tra l’altro, inviava messaggi anonimi – o, almeno, che si ...

La quinta puntata del podcast curato da Guido Scorza, componente del Collegio del garante della privacy. Oggi si parla di una digital-mamma senza scrupoli ...