Governa la tecnica o la politica? L’avanzata dei tecnici, i passi indietro della classe politica e la tecno-democrazia (Di mercoledì 17 marzo 2021) La guida della società è dettata dalla classe tecnica o dalla classe politica? Eppure sono due corpi che, parzialmente, si alimentano a vicenda. Due facce della stessa medaglia. La domanda è costante nella modernità dei nostri tempi, nella richiesta di quel sapere sempre più scientifico, specialistico e particolare di cui necessita l’amministrazione della cosa pubblica al giorno d’oggi. Una società che si è fatta più complessa nei secoli, con una brusca accelerazione dopo la rivoluzione industriale, con un sapere specialistico sempre più ricercato. È successo nel privato e nel pubblico. Nel privato, con la progressiva separazione fra la proprietà dell’impresa e il corpo manageriale che l’amministra senza averne, appunto, la proprietà. Nel pubblico, con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) La guidasocietà è dettata dallao dalla? Eppure sono due corpi che, parzialmente, si alimentano a vicenda. Due faccestessa medaglia. La domanda è costante nella modernità dei nostri tempi, nella richiesta di quel sapere sempre più scientifico, specialistico e particolare di cui necessita l’amministrazionecosa pubblica al giorno d’oggi. Una società che si è fatta più complessa nei secoli, con una brusca accelerazione dopo la rivoluzione industriale, con un sapere specialistico sempre più ricercato. È successo nel privato e nel pubblico. Nel privato, con la progressiva separazione fra la proprietà dell’impresa e il corpo manageriale che l’amministra senza averne, appunto, la proprietà. Nel pubblico, con ...

