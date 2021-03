Gosens Juventus, nuovo affare con l’Atalanta: Paratici prepara l’offerta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gosens Juventus – La Juventus è pronta a “cambiare look”. Un reparto molto particolare e che potrebbe vedere grossi cambiamenti è la fascia sinistra. Infatti Alex Sandro non è più incedibile. Anzi è uno degli indiziati principali a lasciare Torino dopo qualche stagione sotto le aspettative. L’obiettivo numero uno, a questo punto, diventa Robin Gosens dell’Atalanta. Gosens Juventus, assalto bianconero Da tempo Paratici ha messo il tedesco in cima alla lista dei desideri. La Juve ha già provato a prenderlo lo scorso gennaio, ricevendo picche come risposta, a fine stagione farà un nuovo tentativo. l’Atalanta, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, in estate ascolterà offerte, con l’obiettivo di fare una ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 marzo 2021)– Laè pronta a “cambiare look”. Un reparto molto particolare e che potrebbe vedere grossi cambiamenti è la fascia sinistra. Infatti Alex Sandro non è più incedibile. Anzi è uno degli indiziati principali a lasciare Torino dopo qualche stagione sotto le aspettative. L’obiettivo numero uno, a questo punto, diventa Robindel, assalto bianconero Da tempoha messo il tedesco in cima alla lista dei desideri. La Juve ha già provato a prenderlo lo scorso gennaio, ricevendo picche come risposta, a fine stagione farà untentativo., al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, in estate ascolterà offerte, con l’obiettivo di fare una ...

