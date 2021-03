Google Play | commissioni al 15% sul primo milione di dollari di ricavi annuali La guerra degli store che ci rimettono pochissimo

Advertising

Raicomspa : #16marzo Oggi ricorre il 43° anniversario del rapimento di #AldoMoro. 'Buongiorno, notte' di #MarcoBellocchio racco… - zazoomblog : Google Play commissioni al 15% sul primo milione di dollari di ricavi annuali. La guerra degli store che ci rimetto… - Angela300564201 : - makeyourebook : Oggi su #GooglePlayLibri l'#ebook 'Joe è tra noi' di #scifi è in offerta: - amarini85 : Oggi su #GooglePlayLibri l'#ebook 'Joe è tra noi' di #scifi è in offerta: -

Ultime Notizie dalla rete : Google Play

tende la mano agli sviluppatori. A partire dal prossimo primo luglio ridurrà le commissioni per gli sviluppatori suStore, il suo negozio digitale. Fino al primo milione di dollari di ..., analogamente, avrebbe ricavato 587 milioni di dollari in meno pari a circa il 5% degli 11,6 miliardi di dollari di ricavi ottenuti con le commissioni danel 2020. Stando a quanto ...Google ha fatto più di Apple. La commissione di Google Play scende al 15% per tutti gli sviluppatori, ma solo per il primo milione di dollari di ricavi all’anno. Le rinunce in ricavi per Apple ...(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Google tende la mano agli sviluppatori. A partire dal prossimo primo luglio ridurrà le commissioni per gli sviluppatori ...