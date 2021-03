Golf | dopo il bruttissimo incidente Tiger Woods ritorna a casa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A quasi un mese dalstradale che gli ha provocato molteplici fratture alla gamba destra, il campione diè stato dimesso dall’ospedale di Los Angeles e ha potuto cosìre a. “Continuerò le cure a“, queste alcune delle parole rilasciate dal campione. IldiL’risale allo scorso 23 febbraio, giorno in cui l’asso delha perso all’improvviso il controllo della sua auto ribaltandosi più volte su una strada nei pressi di Los Angeles, precisamente a Ranchos Palos Verdes. L’, che ha provocato a...

Advertising

AlessiaLautone : RT @LaPresse_news: Golf, Tiger Woods dimesso dall’ospedale un mese dopo l’incidente - LaPresse_news : Golf, Tiger Woods dimesso dall’ospedale un mese dopo l’incidente - SWEATXDOM : devo ancora realizzare che stasera rivedremo niall cantare dopo che si è dato alla passione del golf - cusferraragolf : Tiger torna a casa tre settimane dopo l’incidente - Gazzetta_it : #golf #Tiger torna a casa tre settimane dopo l’incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Golf dopo

Nel 2019 il vicentino conquistò il suo primo successo sul massimo circuito continentale prima di calare il bis, tre mesi, al Belgian Knockout. Due anni(nel 2020 l'evento è stato cancellato ...Il campione ditornato a casa, a tre settimane dallo schianto che stava per costargli la vita. Tiger Woods stato dimesso dall ospedaleil drammatico incidente di tre settimane fa, a Rancho Palos Verdes ...Tre settimane dopo il grave incidente d’auto che gli ha procurato gravi ferite alla gamba destra Tiger Woods è tornato a casa. “Sono felice di annunciare che sono tornato a casa, sto continuando il mi ...Il campione del golf è stato vittima di un incidente automobilistico nelle scorse settimane ed è stato ricoverato. Ora è tornato a casa, in Florida, per recuperare al meglio dopo essere stato operato ...