Gli italiani cambiano acquisti In cima alla lista arriva la pay tv di Achille Perego La pandemia e i lockdown hanno cambiato le abitudini d'acquisto degli italiani. A vincere la gara dei nuovi consumi, subito dietro il re smartphone, ci sono le tv a pagamento.

Dall'inizio dell'emergenza Covid - 19, infatti, sono più gli italiani che hanno acquistato l'abbonamento di una pay tv di quelli che si sono dotati di un pc . E ormai c'è almeno una tv a pagamento in ...

