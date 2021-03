Gli appuntamenti con la storia che la sinistra rischia di perdere (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha scritto Norma Rangeri a proposito delle possibilità che si aprono alla sinistra in Italia: “Perchè in teoria si tratterebbe di coltivare una vasta prateria, grande quanto l’arcipelago sociale che in questi anni ha conosciuto il protagonismo di movimenti giovanili, ambientalisti,femministi insieme a nuove soggettività cresciute nel lavoro intermittente, manuale e intellettuale” (il manifesto,16.3.2021. Aggiungerei una considerazione d’insieme. Siamo in presenza della chiusura di un ciclo storico. Una fase che potremmo definire di rivoluzione conservatrice, di globalizzazione sregolata, di dominio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha scritto Norma Rangeri a proposito delle possibilità che si aprono allain Italia: “Perchè in teoria si tratterebbe di coltivare una vasta prateria, grande quanto l’arcipelago sociale che in questi anni ha conosciuto il protagonismo di movimenti giovanili, ambientalisti,femministi insieme a nuove soggettività cresciute nel lavoro intermittente, manuale e intellettuale” (il manifesto,16.3.2021. Aggiungerei una considerazione d’insieme. Siamo in presenza della chiusura di un ciclo storico. Una fase che potremmo definire di rivoluzione conservatrice, di globalizzazione sregolata, di dominio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DarioArmani : RT @LaStatale: ??#SettimanadellaLegalità #RicordandoGuidoGalli Gli appuntamenti del #18marzo. Convegno online su pagina Fb e canale Youtube… - TelemiaLaTv : XXVI° GIORNATA DELLE MEMORIA E DELL’IMPEGNO: GLI APPUNTAMENTI IN CALABRIA - SandraM0027 : @paolaeffe2010 @sarabanda_ @VittorioXlater @RegLombardia Gli appuntamenti li prendono le Asl. Il discorso delle lis… - _SimpleMex_ : gli appuntamenti in zona rossa: - 1956lia : è la Liguria una terra leggiadra... Caos vaccini a Varazze, rischio doppi appuntamenti per gli over 80. L’Asl2: “Co… -