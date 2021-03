Gli abominevoli titoli sulla donna investita dopo aver fatto il vaccino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo un problema che parte dalla comunicazione e si esaurisce nel mondo del giornalismo. Stanno facendo discutere, inevitabilmente, le scelte titolistiche di alcuni quotidiani per parlare di un fatto di cronaca avvenuto a Trapani, dove un’82enne è deceduta dopo esser stata investita da un autobus. Un incidente come, purtroppo, capitato già in passato. Ma la narrazione fatta da alcuni siti di informazione – legati a testate molto note e molto lette – ha raggiunto un punto paradossale: la donna investita dopo vaccino, scrivono in molti. Come se la somministrazione del prodotto anti-Covid fosse da correlare a questa tragedia. investita dopo vaccino, gli assurdi e abominevoli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo un problema che parte dalla comunicazione e si esaurisce nel mondo del giornalismo. Stanno facendo discutere, inevitabilmente, le sceltestiche di alcuni quotidiani per parlare di undi cronaca avvenuto a Trapani, dove un’82enne è decedutaesser statada un autobus. Un incidente come, purtroppo, capitato già in passato. Ma la narrazione fatta da alcuni siti di informazione – legati a testate molto note e molto lette – ha raggiunto un punto paradossale: la, scrivono in molti. Come se la somministrazione del prodotto anti-Covid fosse da correlare a questa tragedia., gli assurdi e...

