Giulia Salemi spiega perché aveva messo in pausa i social | il problema familiare

Giulia Salemi nei giorni scorsi era sparita dai social scatenando diversi rumor, alcuni dei quali molto fantasiosi. C'era chi pensava ad una crisi con Pierpaolo Pretelli e chi a faide con ex gieffini, ma la realtà è ben diversa e non ha nulla a che fare con il GF Vip. La nonna dell'influencer è stata poco bene e lei ha preferito concentrarsi sulla sua famiglia per qualche giorno. "So che sono sparita, come quando uno sparisce partono due filoni: chi si preoccupa perché interessato alla persona e chi spesso fa supposizioni spesso sbagliate. Non sono tenuta a dirlo, però visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo semplicemente dire a chi interessa e chi mi vuole bene di stare tranquilli. Semplicemente purtroppo ho avuto un problema familiare e motivo per il quale non ..."

