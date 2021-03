Giulia Salemi sparisce dai social, ma tranquillizza i fan (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco perché è sparita Giulia Salemi In queste ultime 48 ore Giulia Salemi è sparita dai social. I fan dell’influencer si sono subito il motivo di questo allontanamento da Instagram e hanno portato avanti varie ipotesi. I più maliziosi hanno addirittura pensato fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato. Ma nulla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco perché è sparitaIn queste ultime 48 oreè sparita dai. I fan dell’influencer si sono subito il motivo di questo allontanamento da Instagram e hanno portato avanti varie ipotesi. I più maliziosi hanno addirittura pensato fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato. Ma nulla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - Paola7319 : RT @fastpettre: Pensando a Marghe che crescerà sapendo di poter contare sempre su una sorella come Giulia Salemi #PRELEMI - twinross_ : E anche oggi ho provato a fare la mezza coda con i boccoli ma ancora non sono diventata figa come Giulia Salemi qui… - cipercepiamo : 'Se non puoi essere mio allora ti elimino' cit. Giulia Salemi. Plus: pedro con il cuoricino spezzato perché ci rim… - piccolaprelemi : RT @fastpettre: Pensando a Marghe che crescerà sapendo di poter contare sempre su una sorella come Giulia Salemi #PRELEMI -