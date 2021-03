Giulia Salemi, assente dai social: problemi famigliari (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex gieffina, Giulia Salemi, è stata assente per un po’ dai social. Con un messaggio ha provato a spiegarne i motivi. Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono innamorati dentro la casa del GF VipLa quinta edizione del Grande Fratello è terminata ormai da settimane. Ed una delle sue indiscusse protagoniste, è stata l’influencer Giulia Salemi, che con la sua storia d’amore con Pierpaolo Petrelli ha tenuto incollati alla tv moltissimi fan della coppia. La giovane per un paio di giorni non è stata presente sui social e quello che ha fatto più incuriosire è stato il fatto che l’influencer non era presente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi. Proprio in questo reality la mamma di Giulia ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex gieffina,, è stataper un po’ dai. Con un messaggio ha provato a spiegarne i motivi.e Pierpaolo Petrelli si sono innamorati dentro la casa del GF VipLa quinta edizione del Grande Fratello è terminata ormai da settimane. Ed una delle sue indiscusse protagoniste, è stata l’influencer, che con la sua storia d’amore con Pierpaolo Petrelli ha tenuto incollati alla tv moltissimi fan della coppia. La giovane per un paio di giorni non è stata presente suie quello che ha fatto più incuriosire è stato il fatto che l’influencer non era presente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi. Proprio in questo reality la mamma di...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - BarbaCarmela : RT @100kgdicarote: Chupaculo mi fai tenerezza se credi davvero che Giulia Salemi possa provare invidia per te - BarbaCarmela : RT @brookesbellarke: giulia salemi non sarà arrivata in finale ma almeno non ha leccato il culo per 5 mesi ed ha dato il gf più di te che v… - clinicaprelievi : RT @blurrygomvez: Giulia Salemi soffrirebbe Andrea Zelletta Giulia Salemi fa già ridere così #prelemi - denadagjuzi8 : RT @Ancheno15: Caro Andrea Zelletta, Giulia dovrebbe rosicare? Ripeto GIULIA SALEMI?????? 56% in un televoto a 4, 20% e seconda in un telev… -